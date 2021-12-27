Управление рисками. Стремление к снижению «человеческого фактора» сопряжено с поиском и внедрением новых методов и средств обучения, таких как тренажеры. И такое решение есть.
Оцените качество наших тренажеров и курсов прямо сейчас. Вся продукция доступна в нашей системе обучения Moodle (демо-режим).
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Мы разрабатываем современные средства обучения персонала. Комплексный подход, используемый нашей компанией успешно апробирован на многих предприятиях. Адекватность и универсальность математических моделей находится на уровне ведущих мировых компаний.
Усвоение знаний, навыков, умений и процедур. Обеспечение соответствия усваиваемых материалов или навыков требованиям предстоящей работы, перенос выработанных стереотипов на условия реальной работы.
Поддержка систем формирования виртуальной реальности. Нейроинтерфейс. Формирование диаграмма действий персонала (FTA) с учетом психофизического состояния персонала на момент совершения им действий (более 30 показателей).
Виртуальное месторождение. Геология, бурение, КРС, добыча, транспорт, подготовка, ППД и многое другое.
Долговременное партнерство - наша стратегическая задача
Мы разрабатываем современные средства обучения персонала более 15 лет. Комплексный подход, используемый нашей командой успешно апробирован на многих предприятиях.
Решение является эффективным при проведении краткосрочных курсов повышения квалификации или аттестации персонала.
Наша компания имеет достаточный опыт по развертыванию системы управления обучением (СДО) на базе Moodle.
Новый тренд в технологиях образования - увеличение использования виртуальных студий (VR room, VR class).
Обучающий физический эксперимент, отработка приемов и технологий планирования и проведения эксперимента. Получение знаний на основе процесса получения и обработки эксп. данных .
Learning Analytic Platform. Расширенные отчеты для клиентов = эффективность использования приобретенных тренажеров в компании, пути увеличения эффективности.
Сообщество про цифровые технологии в обучении
Поставщики контента в формате xApi (xAPI Adopters)
Система тематических коллективных блогов
Межрегиональная ассоциация развития системы подготовки специалистов нефтегазовой отрасли «Нефтегазовая информационно-образовательная корпорация»
Преимущества использования нашей продукции на реальных примерах
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Сообщество про VR/AR в обучении
Центр дополнительного профессионального образования
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