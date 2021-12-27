решения и технологии

LMS

Управление рисками. Стремление к снижению «человеческого фактора» сопряжено с поиском и внедрением новых методов и средств обучения, таких как тренажеры. И такое решение есть.

Оцените качество наших тренажеров и курсов прямо сейчас. Вся продукция доступна в нашей системе обучения Moodle (демо-режим). Логин: demo Пароль: Demo_123

Мы разрабатываем современные средства обучения персонала. Комплексный подход, используемый нашей компанией успешно апробирован на многих предприятиях. Адекватность и универсальность математических моделей находится на уровне ведущих мировых компаний.

Усвоение знаний, навыков, умений и процедур. Обеспечение соответствия усваиваемых материалов или навыков требованиям предстоящей работы, перенос выработанных стереотипов на условия реальной работы.

Поддержка систем формирования виртуальной реальности. Нейроинтерфейс. Формирование диаграмма действий персонала (FTA) с учетом психофизического состояния персонала на момент совершения им действий (более 30 показателей).

Виртуальное месторождение. Геология, бурение, КРС, добыча, транспорт, подготовка, ППД и многое другое.

наши заказчики и партнеры Долговременное партнерство - наша стратегическая задача

Новости компании / Блог

Современные технологии обучения персонала. Компьютерные имитационные тренажеры и курсы для учебных центров и компаний. Формирование и контроль знаний, умений и навыков персонала.

Разработка под заказ

Мы разрабатываем современные средства обучения персонала более 15 лет. Комплексный подход, используемый нашей командой успешно апробирован на многих предприятиях.

Проведение тренинга

Решение является эффективным при проведении краткосрочных курсов повышения квалификации или аттестации персонала.

Внедрение СДО

Наша компания имеет достаточный опыт по развертыванию системы управления обучением (СДО) на базе Moodle.

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Виртуальная студия

Новый тренд в технологиях образования - увеличение использования виртуальных студий (VR room, VR class).

Обучающий физический эксперимент, отработка приемов и технологий планирования и проведения эксперимента. Получение знаний на основе процесса получения и обработки эксп. данных .

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

Свидетельства И СЕРТИФИКАТЫ

ГЕОГРАФИЯ ПРИСУТСТВИЯ

LRS. Мониторинг использования и аналитика для клиентов

Learning Analytic Platform. Расширенные отчеты для клиентов = эффективность использования приобретенных тренажеров в компании, пути увеличения эффективности.

Количество компаний, использующих наши тренажеры - 43.

Наиболее активно используемые продукты - 63.

Количество обучаемых, прошедшее тренажерную подготовку - 1448 .

Количество городов, где проводилась тренажерная подготовка - 71.

Количество запусков тренажеров (passed/launched) - 3583 / 11666.

Общая длительность тренажерной подготовки - 21542 мин.



УЧАСТИЕ в ГРУППАХ и обществах

Сообщество про цифровые технологии в обучении

Поставщики контента в формате xApi (xAPI Adopters)

Система тематических коллективных блогов

Наша статистика

Межрегиональная ассоциация развития системы подготовки специалистов нефтегазовой отрасли «Нефтегазовая информационно-образовательная корпорация»

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НОВЫХ КЛИЕНТОВ

Преимущества использования нашей продукции на реальных примерах

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Аппаратные комплексы

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Сообщество про VR/AR в обучении

Учебный центр