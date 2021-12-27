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Ошибки персонала

Управление рисками. Стремление к снижению «человеческого фактора» сопряжено с поиском и внедрением новых методов и средств обучения, таких как тренажеры. И такое решение есть.

Оцените качество наших тренажеров и курсов прямо сейчас. Вся продукция доступна в нашей системе обучения Moodle (демо-режим). 

Логин: demo  Пароль:  Demo_123

Мы разрабатываем современные средства обучения персонала. Комплексный подход, используемый нашей компанией  успешно апробирован на многих предприятиях.  Адекватность и универсальность математических моделей находится на уровне ведущих мировых компаний.

месторождение

Тренажеры и курсы

VR/Нейроинтерфейс

Усвоение знаний, навыков, умений и процедур. Обеспечение соответствия усваиваемых материалов или навыков требованиям предстоящей работы, перенос выработанных стереотипов  на условия реальной работы.

Поддержка систем формирования виртуальной реальности. Нейроинтерфейс. Формирование диаграмма действий персонала (FTA) с учетом психофизического состояния персонала на момент совершения им действий (более 30 показателей).

Виртуальное месторождение. Геология, бурение, КРС, добыча, транспорт, подготовка, ППД и многое другое.

Начаты работы по модернизации тренажеров Сопротивления материалов и Деталей машин
2021-12-27 14:24 Начаты работы по модернизации тренажеров Сопротивления материалов и Деталей машин для заказчика.
Опыт разработки VR тренажеров в 2021 году на базе HTC Vive. Часть 2
2021-12-27 13:25 Новая статья на Habr:   https://habr.com/ru/post/597041/
Опыт разработки VR тренажеров в 2021 году на базе HTC Vive. Часть 1
2021-12-27 13:23 Новая статья на Habr:   https://habr.com/ru/post/596825/  
Установка приема и хранения газового конденсата
2021-12-25 20:46 Начат процесс пилотной эксплуатации тренажера установки приема и хранения газового конденсата.  
Кустовая площадка газовых скважин
2021-12-25 20:41 Начата пилотная эксплуатация тренажера "Кустовая площадка газовых скважин"      
Тренажер для обучения и отработки практических навыков у электротехнического персонала
2021-12-25 20:32 Завершение проекта тренажера по оперативным переключениям.   Тренажер для обучения и отработки практических навыков у электротехнического персонала (на объектах распределительной сети...
Система автоматизированного проектирования компьютерных имитационных тренажеров
2021-12-25 20:16 Вышла новая версия нашего основного инструментацрия для разработки имитационных тренажеров - Системы автоматизированного  проектирования компьютерных имитационных тренажеров (САПР КИТ)   О...
Обновление тренажеров СРД ППУ АДПМ ЦА320 ГНКТ
2021-12-18 22:46 Обновление тренажеров - улучшение графики, добавление новых сценариев и модификация сценариев в связи с изменением нормативной документации и регламентов.   1. Сосуды работающие под давлением ...
Виртуальный сварочный тренажер
2021-12-17 00:51 Наша команда сегодня вернулась из Владивостока. Успешно сдан заказчику и провшел все испытания виртуальный сварочный тренажер.   Возможности тренажёра изучение функционала и основных пр...
Успешная реализация проекта для компании «Газпром нефть»
2021-12-12 21:55 Успешно реализован проект для компании «Газпром нефть». Компьютерные имитационные тренажеры в области промышленной безопасности и охраны труда для компании успешно внедрены у учебный проце...

наши заказчики и партнеры

Долговременное партнерство - наша стратегическая задача

Новости компании / Блог

Современные технологии обучения персонала. Компьютерные имитационные тренажеры и курсы для учебных центров и компаний. Формирование и контроль знаний, умений и навыков персонала. 

Разработка под заказ

Мы разрабатываем современные средства обучения персонала более 15 лет. Комплексный подход, используемый нашей командой успешно апробирован на многих предприятиях.  

Проведение тренинга

Решение является эффективным при проведении краткосрочных курсов повышения квалификации или аттестации персонала.

Внедрение СДО

Наша компания имеет достаточный опыт по развертыванию системы управления обучением (СДО) на базе Moodle. 

Виртуальная студия

Новый тренд в технологиях образования - увеличение использования виртуальных студий (VR room, VR class).

vr studio
vr studio

Обучающий физический эксперимент, отработка приемов и технологий планирования и проведения эксперимента. Получение знаний на основе процесса получения и обработки эксп. данных .

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

Свидетельства И СЕРТИФИКАТЫ

vr studio

ГЕОГРАФИЯ ПРИСУТСТВИЯ

LRS. Мониторинг использования и аналитика для клиентов

Learning Analytic Platform. Расширенные отчеты для клиентов =  эффективность использования приобретенных тренажеров в компании, пути увеличения эффективности.

vr studio
Количество компаний, использующих наши тренажеры - 43.
Наиболее активно используемые продукты - 63.
Количество обучаемых, прошедшее тренажерную подготовку - 1448 .
Количество городов, где проводилась тренажерная подготовка - 71.
Количество запусков тренажеров (passed/launched) - 3583 / 11666.
Общая длительность тренажерной подготовки - 21542 мин.

УЧАСТИЕ в ГРУППАХ и обществах

Digital Learning

Сообщество про цифровые технологии в обучении

xAPI

Поставщики контента в формате xApi (xAPI Adopters)

Habr

Система тематических коллективных блогов

Наша статистика

Межрегиональная ассоциация развития системы подготовки специалистов нефтегазовой отрасли «Нефтегазовая информационно-образовательная корпорация»

https://www.ranik.org/

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НОВЫХ КЛИЕНТОВ

Преимущества использования нашей продукции на реальных примерах

effects

Наш Youtube-канал

effects

Аппаратные комплексы

vr studio
instagram.com/gammer_anna/

Наш канал в Instagram

Digital Learning VR

Сообщество про VR/AR в обучении

Учебный центр

vr studio

Центр дополнительного профессионального образования

 

Лицензия:  № 043 Выдана Департаментом образования и науки Тюменской области
 